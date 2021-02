Biathlon, Mondiali 2021: il tracciato di Pokljuka è favorevole a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante le porte chiuse e la situazione di assoluta anormalità dettata dalla situazione sanitaria in corso, la Coppa del Mondo 2020-2021 del Biathlon è riuscita ad andare in scena in maniera regolare, e dopo un paio di mesi di ricchi antipasti è giunto il momento della succosa portata principale. Da mercoledì 10 febbraio infatti, a Pokljuka (Slovenia) andranno in scena i Mondiali 2021, un’edizione particolarmente attesa sia da chi è già riuscito a fare bene in questa prima parte dell’inverno che da coloro che invece vanno a caccia di un riscatto. Il tracciato di Pokljuka ospita le gare della Coppa del Mondo dal 1992, quando era già iniziata ufficialmente anche l’avventura delle donne nel massimo circuito, dunque per entrambi i sessi si tratterà della 24esima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nonostante le porte chiuse e la situazione di assoluta anormalità dettata dalla situazione sanitaria in corso, la Coppa del Mondo 2020-delè riuscita ad andare in scena in maniera regolare, e dopo un paio di mesi di ricchi antipasti è giunto il momento della succosa portata principale. Da mercoledì 10 febbraio infatti, a(Slovenia) andranno in scena i, un’edizione particolarmente attesa sia da chi è già riuscito a fare bene in questa prima parte dell’inverno che da coloro che invece vanno a caccia di un riscatto. Ildiospita le gare della Coppa del Mondo dal 1992, quando era già iniziata ufficialmente anche l’avventura delle donne nel massimo circuito, dunque per entrambi i sessi si tratterà della 24esima ...

FondoItalia : Biathlon - Lisa Hauser: 'Il mese di gennaio è stato semplicemente fantastico, ora voglio fare bene anche ai Mondial… - nvpersie7 : Biathlon - Lisa Hauser: 'Il mese di gennaio è stato semplicemente fantastico, ora voglio fare bene anche ai Mondial… - zazoomblog : Biathlon calendario Mondiali 2021: programma orari tv le gare giorno per giorno - #Biathlon #calendario #Mondiali… - Birobiro72 : RT @rtl1025: ???? In #nonstopnews è il momento delle news @Fisiofficial Oggi è nostra ospite #DorotheaWierer, che ha vinto per due volte la… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews è il momento delle news @Fisiofficial Oggi è nostra ospite #DorotheaWierer, che ha vinto per du… -