Anticorpi monoclonali, l'Aifa costretta a dire sì (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Agenzia per il farmaco approverà l'uso degli Anticorpi monoclonali come terapia anti-Covid. La decisione è arrivata ieri sera dopo due giorni di intense riunioni della Commissione Tecnico-scientifica dell'Agenzia. Gli Anticorpi sono prodotti da due aziende farmaceutiche, la Regeneron e la Ely Lilly. La prima produce un cocktail di due Anticorpi, denominati casirivimab e imdevimab. La seconda è una monoterapia a base dell'improninciabile bamlanivimab. Anche l'Italia si allinea a quanto deciso da altri paesi sull'esempio degli Stati Uniti, l'autorizzazione risale a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

