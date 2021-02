Viceministro Sileri: “Riaprire i ristoranti la sera con il progredire della vaccinazione” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono, Riaprire i ristoranti anche la sera“. È il pensiero del Viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in merito alle note restrizioni vigenti sul territorio italiano che non permettono a bar e ristoranti di aprire dopo le ore 18:00 anche a causa del coprifuoco. “Occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità – ha aggiunto Sileri a ‘I Fatti Vostri’ su Rai 2-, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus“. E ancora: “Io non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica. Vedere persone che passeggiano lungo i navigli mantenendo la distanza, ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “Con ildevono, e sottolineo devono,anche la“. È il pensiero delalla Salute, Pierpaolo, in merito alle note restrizioni vigenti sul territorio italiano che non permettono a bar edi aprire dopo le ore 18:00 anche a causa del coprifuoco. “Occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità – ha aggiuntoa ‘I Fatti Vostri’ su Rai 2-, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus“. E ancora: “Io non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica. Vedere persone che passeggiano lungo i navigli mantenendo la distanza, ...

