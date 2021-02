Va dall’Estetista per Sistemare L’Unghia “Rovinata”, ma Lei Le Salva La Vita (Di martedì 2 febbraio 2021) Jean Skinner, estetista inglese, ha letteralmente Salvato la Vita ad una sua cliente. Quest’ultima, infatti, si era rivolta a Jean per poter coprire una macchia nera su un’unghia. La donna, sapendo che quel genere di inestetismo poteva essere sintomo di qualcosa di grave, le ha suggerito di farlo vedere ad un medico. E’ così arrivata Leggi su youreduaction (Di martedì 2 febbraio 2021) Jean Skinner, estetista inglese, ha letteralmenteto laad una sua cliente. Quest’ultima, infatti, si era rivolta a Jean per poter coprire una macchia nera su un’unghia. La donna, sapendo che quel genere di inestetismo poteva essere sintomo di qualcosa di grave, le ha suggerito di farlo vedere ad un medico. E’ così arrivata

temptedharr : sono dall'estetista ma per niente pronta psicologicamente per tutto il mare che sentirò - cenerenotola : @jess_zapp Se posso darti un consiglio vai dall'estetista Userà la ceretta Altrimenti sarà una tortura Dopo sarà per te più facile pulire - likeafoIksong : sto per andare dall'estetista e mi rompo perché sono piena di brufoli in questo periodo e non ho voglia di ascoltar… - tranviadeseo : RT @arsxwife_: nessuno: le saffiche dall'estetista quando devono farsi accorciare le unghie per prepararsi alla notte: #rosmello https://… - arsxwife_ : nessuno: le saffiche dall'estetista quando devono farsi accorciare le unghie per prepararsi alla notte: #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : dall’Estetista per La “remise en forme” dedicata alle mamme: Mommy-makeover Fortune Italia