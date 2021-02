Turismo | Foà Adv | Ecco tutte le misure che Governo e Regione devono varare per salvare il settore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’intera filiera turistica, dalle agenzie di viaggi, agli accompagnatori, guide turistiche, noleggiatori, Ncc, bar, ristoranti, commerciali, albergatori, case vacanze, animatori, wedding planner, organizzatori eventi, sale congressi, intermediari assicurativi specializzati nel, tassisti, negozi di souvenir, operatori dello spettacolo ed artigiani è scesa in piazza a Napoli, per protestare e “far valere le proprie ragioni ed avanzare i propri diritti in un periodo di crisi economica senza precedenti causa gli effetti disastrosi che l’emergenza Covid 19 sta procurando in Italia ed in tutto il mondo”. “Premesso – si legge in una nota diffusa dai promotori della manifestazione – che l’industria turistica in Italia rappresenta la terza forza economica del Paese con un rapporto sul Pil pari al 13% e che con le sue articolazioni produce un effetto trainante anche ...