Tempesta d'amore, anticipazioni 2 febbraio: Lucy non si rassegna (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Fürstenhof non mancheranno i segreti e le macchinazioni e questa volta non sarà la perfida Ariane a tramare, bensì Steffen e Amelie, come evidenziano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, martedì 2 febbraio. I due hanno ordito un diabolico piano ai danni di Tim affinché Franzi si allontanasse definitivamente da lui e ci sono riusciti con successo. Nel dettaglio, il figlio di Linda ha alterato il sapore del sidro della Spatzl e questo ha mandato a monte un'importante degustazione per una rinomata catena di supermercati biologici. Successivamente Steffen e Amelie, con una serie di indizi ben congeniati, hanno fatto credere alla ragazza che il vero responsabile del boicottaggio fosse Tim. Franzi ha affrontato il suo ex fidanzato che ha negato di aver rovinato il suo sidro e ha a sua volta accusato ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Fürstenhof non mancheranno i segreti e le macchinazioni e questa volta non sarà la perfida Ariane a tramare, bensì Steffen e Amelie, come evidenziano ledid'di oggi, martedì 2. I due hanno ordito un diabolico piano ai danni di Tim affinché Franzi si allontanasse definitivamente da lui e ci sono riusciti con successo. Nel dettaglio, il figlio di Linda ha alterato il sapore del sidro della Spatzl e questo ha mandato a monte un'importante degustazione per una rinomata catena di supermercati biologici. Successivamente Steffen e Amelie, con una serie di indizi ben congeniati, hanno fatto credere alla ragazza che il vero responsabile del boicottaggio fosse Tim. Franzi ha affrontato il suo ex fidanzato che ha negato di aver rovinato il suo sidro e ha a sua volta accusato ...

