Spotify aumenta di 1 euro il canone dell’abbonamento Premium Family (Di martedì 2 febbraio 2021) Il canone del piano Spotify Premium Family è aumentato di 1 euro al mese, passando da 14,99 euro a 15,99 euro. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildel pianoto di 1al mese, passando da 14,99a 15,99. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Spotify aumenta di 1 euro il canone dell’abbonamento Premium Family - HDblog : RT @HDblog: Spotify aumenta i prezzi del piano Premium Famiglia in Italia - filoage : Spotify aumenta i prezzi del piano Premium Famiglia in Italia - SteelRevel : RT @HDblog: Spotify aumenta i prezzi del piano Premium Famiglia in Italia - tariffando : Brutte notizie da #Spotify: l'abbonamento Family aumenta il suo prezzo -