‘Papà ti prego torna a casa!’, scomparso 56enne con problemi di depressione: l’appello dei familiari (Di martedì 2 febbraio 2021) “Papà se mi stai vedendo, torna a casa! T prego papà torna a casa!”. Sono queste le parole del figlio di Maurizio Leva (per gli amici Mauro), l’uomo scomparso oggi da Roma, in zona Laghetto/Fontana Candida. Maurizio ha 56 anni e soffre di depressione. I suo familiari sono molto preoccupati e hanno lanciato un appello disperato sui social per ritrovarlo. “Si é allontanato da casa a piedi intorno alle ore 12/13, zona vicolo di Colle Mattia – prosegue il figlio nel post diffuso su Facebook – sicuramente indossava blu jeans, maglione blu, probabilmente giubbotto nero e un cappello nero. E’ calvo e robusto. Vi prego di aiutarmi! Lo stiamo cercando disperatamente, aiutateci vi prego! Soffre di depressione”. Chiunque abbia notizie o lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) “Papà se mi stai vedendo,a casa! Tpapàa casa!”. Sono queste le parole del figlio di Maurizio Leva (per gli amici Mauro), l’uomooggi da Roma, in zona Laghetto/Fontana Candida. Maurizio ha 56 anni e soffre di. I suosono molto preoccupati e hanno lanciato un appello disperato sui social per ritrovarlo. “Si é allontanato da casa a piedi intorno alle ore 12/13, zona vicolo di Colle Mattia – prosegue il figlio nel post diffuso su Facebook – sicuramente indossava blu jeans, maglione blu, probabilmente giubbotto nero e un cappello nero. E’ calvo e robusto. Vidi aiutarmi! Lo stiamo cercando disperatamente, aiutateci vi! Soffre di”. Chiunque abbia notizie o lo ...

