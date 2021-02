Nintendo avrebbe cancellato gli adattamenti Netflix su Star Fox e The Legend of Zelda per colpa di alcuni leak?

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nel 2015, il Wall Street Journal ha riferito cheera in trattative conper portare in televisione Theof, secondo le sue informazioni. In seguito tuttavia,aveva negato le informazioni e il caso era stato dimenticato. Ora, durante una diretta sul canale YouTube "The Serf Times" il comico Adam Conoversvelato ulteriori dettagli a riguardo. Conover dichiara di aver lavorato a CollegeHumor e di aver discusso conper un adattamento diFox nello stile del film Fantastic Mr. Fox, diretto da Wes Anderson. Tuttavia, al momento della fuga di notizie che annunciava la serie Theof, secondo quanto riferito,si è spaventata e ha ...

reddit, un post su r/WallStreetBets Used some of my GME tendies to buySwitches from ... Cosa che neovviamente fatto calare la quotazione. Le due società hanno spiegato, in modo non ......00 del video), sfortunatamente la fuga di notizie sulla serie live action di The Legend of Zelda , prevista su Netflix,portatoa cancellare entrambi i progetti e altre idee in fase ...Secondo un'intervista, Nintendo avrebbe cancellato gli adattamenti Netflix su Star Fox e The Legend of Zelda a causa di alcuni leak.