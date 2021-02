Niente spostamenti fra Regioni fino al 15 febbraio. Le eccezioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Da lunedì 1 febbraio gran parte delle Regioni sono passate nella fascia più “libera”, con meno restrizioni sugli spostamenti e soprattutto la riapertura di bar e ristoranti. Passano in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre diventano arancioni Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, mentre restano tali Puglia e Umbria. Nessuna Regione è in zona rossa, ma nemmeno nessuna ancora ha raggiunto la tanto agognata zona bianca, che significherebbe un Rt sotto 0,5 e la ripresa, sostanziale, di una vita normale, salvo il mantenimento dell’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale. La nuova mappa a colori delle Regioni Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle varie fasce a colori a partire dal 1° ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) Da lunedì 1gran parte dellesono passate nella fascia più “libera”, con meno restrizioni suglie soprattutto la riapertura di bar e ristoranti. Passano in area gialla leCalabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre diventano arancioni Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, mentre restano tali Puglia e Umbria. Nessuna Regione è in zona rossa, ma nemmeno nessuna ancora ha raggiunto la tanto agognata zona bianca, che significherebbe un Rt sotto 0,5 e la ripresa, sostanziale, di una vita normale, salvo il mantenimento dell’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale. La nuova mappa a colori delleComplessivamente, quindi, la ripartizione dellee Province Autonome nelle varie fasce a colori a partire dal 1° ...

