Morte Astori: giovedì il processo. La compagna: «Magistrati hanno altre perizie» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 4 febbraio si svolgerà il processo con rito abbreviato al professor Giorgio Galanti, imputato di omicidio colposo per la Morte di Davide Astori. Francesca Fioretti, compagna del capitano della Fiorentina ha commentato la notizia secondo la quale, in una perizia in possesso degli inquirenti, si dice che il decesso non era prevedibile Leggi su firenzepost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 4 febbraio si svolgerà ilcon rito abbreviato al professor Giorgio Galanti, imputato di omicidio colposo per ladi Davide. Francesca Fioretti,del capitano della Fiorentina ha commentato la notizia secondo la quale, in una perizia in possesso degli inquirenti, si dice che il decesso non era prevedibile

benetti4444 : RT @CorSport: Morte #Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' - cmdotcom : 'La morte di #Astori non poteva essere evitata'. La compagna: 'Interpretazione parziale, spero ancora nella verità'… - ilriformista : “Leggo in queste ore notizie che non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo così avventat… - rep_firenze : Morte Astori, l'amarezza della compagna: 'La perizia del tribunale non è l'unica' [aggiornamento delle 18:56] - infoitsport : Astori, la perizia del Tribunale: la morte non poteva essere evitata -