Lo schiaffo della Croazia agli eurodeputati Pd: «Da noi non entrano i provocatori» (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Alcuni esponenti del Partito democratico hanno fatto una scoperta sensazionale: i confini esistono ancora. Anche nell'Unione europea. Il brusco risveglio è avvenuto sabato scorso, quando quattro eurodeputati del Pd (Brando Benifei, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino) si sono presentati alla frontiera della Croazia. L'obiettivo della missione era visitare il campo profughi di Lipa a Bihac, per sincerarsi delle condizioni di vita degli immigrati lì stanziati. Ma visto che a Zagabria non hanno l'anello al naso, non ci hanno messo molto a capire qual era il vero motivo della visita. Risultato: la polizia croata ha bloccato i quattro europarlamentari, che sono poi corsi a frignare sui social. Cà nisciun è fess Il campo profughi di Lipa, devastato da un incendio ...

