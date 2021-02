Lecce, 29enne uccisa in strada a colpi di coltellate: caccia all’ex fidanzato (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una tragedia in Italia con la 29enne Sonia Di Maggio che è stata uccisa a colpi di coltellate in strada in provincia di Lecce Ancora una brutta notizia in Italia. La 29enne Sonia Di Maggio, originaria di Rimini, è stata uccisa in strada a colpi di coltellate nei pressi di Specchia-Gallone, un borgo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora una tragedia in Italia con laSonia Di Maggio che è statadiinin provincia diAncora una brutta notizia in Italia. LaSonia Di Maggio, originaria di Rimini, è stataindinei pressi di Specchia-Gallone, un borgo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

