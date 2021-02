La Commissione europea non ha minacciato di «ritrattare gli accordi sul Recovery Fund» se Giuseppe Conte non sarà presidente del Consiglio (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 è stato pubblicato un post su Facebook Contenente una fotografia della presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen e un testo che recita: «Ultimissima da Bruxelles: Ursula von der Leyen fa sapere che senza Conte dovranno ritrattare gli accordi sul Recovery Fund. Adesso ristoratevi con Berlusconi presidente della Repubblica e Salvini come primo ministro». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la presunta dichiarazione di Ursula von der Leyen non compare tra le comunicazioni della Commissione europea, né su alcun mezzo d’informazione, italiano o internazionale. Il riferimento del post oggetto della nostra verifica è invece alla crisi ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 31 gennaio 2021 è stato pubblicato un post su Facebooknente una fotografia dellassa dellaUrsula von der Leyen e un testo che recita: «Ultimissima da Bruxelles: Ursula von der Leyen fa sapere che senzadovrannoglisul. Adesso ristoratevi con Berlusconidella Repubblica e Salvini come primo ministro». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la presunta dichiarazione di Ursula von der Leyen non compare tra le comunicazioni della, né su alcun mezzo d’informazione, italiano o internazionale. Il riferimento del post oggetto della nostra verifica è invece alla crisi ...

