Jesé Rodríguez, processo con l’ex moglie: il calciatore del Las Palmas non si presenta in tribunale. Il motivo (Di martedì 2 febbraio 2021) Jesé Rodríguez protagonista di una strana vicenda familiare.PSG, Pochettino svela: “Sarebbe un sogno allenare Messi, il club ha una strategia. Sergio Ramos? Ecco la verità”L'attaccante classe 93' è approdato al Las Palmas nell'ultimo giorno di calciomercato, in seguito all'esperienza parigina decisamente poco appagante. La vita dell'ex Betis è stata una tra le più frenetiche degli ultimi mesi, infatti Jesé è stato coinvolto in un processo legale dalla sua ex moglie, Janira Barm. L'ex Paris Saint Germain avrebbe dovuto presentarsi in tribunale questo martedì mattina per affrontare la madre di due dei suoi cinque figli, ma non ha raggiunto la destinazione per apparenti cause di forza maggiore. Di seguito, ecco il momento della firma del ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021)protagonista di una strana vicenda familiare.PSG, Pochettino svela: “Sarebbe un sogno allenare Messi, il club ha una strategia. Sergio Ramos? Ecco la verità”L'attaccante classe 93' è approdato al Lasnell'ultimo giorno di calciomercato, in seguito all'esperienza parigina decisamente poco appagante. La vita dell'ex Betis è stata una tra le più frenetiche degli ultimi mesi, infattiè stato coinvolto in unlegale dalla sua ex, Janira Barm. L'ex Paris Saint Germain avrebbe dovutorsi inquesto martedì mattina per affrontare la madre di due dei suoi cinque figli, ma non ha raggiunto la destinazione per apparenti cause di forza maggiore. Di seguito, ecco il momento della firma del ...

Ultime Notizie dalla rete : Jesé Rodríguez Dalla Spagna, un ex PSG vicino al Torino

Commenta per primo In Spagna sono sicuri, Jesé Rodriguez è vicino al Torino : secondo Fichajes.net , l'ex ala del PSG firmerà un contratto di due anni con ingaggio da 3 milioni di euro .

Ex Psg e Real Madrid: un club si fa avanti per Jesé

Commenta per primo L'ex attaccante di Real Madrid e Paris Saint-Germain Jesé Rodríguez , attualmente svincolato, ha ricevuto una proposta dell' Huesca.

