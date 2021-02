Inghilterra, la FA vuole mettere un limite ai colpi di testa in allenamento (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna di moda una vecchia idea del calcio inglese: porre un limite ai colpi di testa. Già avanzata negli anni precedenti, la Football Association ha deciso di discutere nuovamente della questione alla luce dei tanti casi di demenza senile che hanno colpito molti ex calciatori. Le restrizioni in arrivo saranno rivolte in particolare agli allenamenti che prevedono intense esercitazioni con la testa, come dichiarato da Charlotte Cowie, responsabile medico della Federcalcio inglese. “Vogliamo fare in fretta ma bisogna raccogliere più prove possibili, prima di mettere in atto le nuove linee guida – ha concluso Cowie – Bisogna mettere un freno agli allenatori eccessivi, e sappiamo che esistono. Sono quelli che magari fanno allenare i loro giocatori con i ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Torna di moda una vecchia idea del calcio inglese: porre unaidi. Già avanzata negli anni precedenti, la Football Association ha deciso di discutere nuovamente della questione alla luce dei tanti casi di demenza senile che hannoto molti ex calciatori. Le restrizioni in arrivo saranno rivolte in particolare agli allenamenti che prevedono intense esercitazioni con la, come dichiarato da Charlotte Cowie, responsabile medico della Federcalcio inglese. “Vogliamo fare in fretta ma bisogna raccogliere più prove possibili, prima diin atto le nuove linee guida – ha concluso Cowie – Bisognaun freno agli allenatori eccessivi, e sappiamo che esistono. Sono quelli che magari fanno allenare i loro giocatori con i ...

