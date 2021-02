Governo in crisi, Conte ter ancora al palo: al tavolo dialogo e zuffe, Renzi vuole il Mes ma M5S dice no (Di martedì 2 febbraio 2021) L?esploratore Roberto Fico non potrà dire questa sera a Sergio Mattarella, se le cose non cambieranno in giornata, che per il Conte-ter è fatta. Ieri notte mancava il sì di... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 febbraio 2021) L?esploratore Roberto Fico non potrà dire questa sera a Sergio Mattarella, se le cose non cambieranno in giornata, che per il-ter è fatta. Ieri notte mancava il sì di...

Ultime Notizie dalla rete : Governo crisi SOSTENIBILITÀ/ La 'casa comune' da ricostruire ascoltando papa Francesco

... in collaborazione con le Università e con chi, pubblico e privato, ha responsabilità di governo ... Diceva il Papa emerito: «Va considerato che la crisi ecologica non può essere valutata separatamente ...

DOPO PALAMARA/ Giustizia, una proposta per forare la bolla del corporativismo

... dalle pagine di questo giornale, si evidenziava ieri come, al netto della ancora dilagante pandemia, gli italiani siano spettatori di un doppio reality che coinvolge la crisi di governo e l'ondata ...

Governo in crisi, per il Colle tempo scaduto: cresce l’ipotesi del tecnico. C'è il nome di Draghi

Al tavolone del programma nessuno vuole alzarsi perdente. E così le distanze aumentano e allontanano per l’esploratore Roberto Fico la possibilità di recarsi stasera al ...

Crisi di governo: Povero Renzi se gli italiani conoscessero la Costituzione!

Ammesso che si riesca a scrivere un programma, si pretenderà che qualcuno accetti di portarlo avanti. Chi potrebbe accettare? Conte quasi certamente sì, altri quasi certamente no ...

