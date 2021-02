Governo | Fico “Non c’è unanime disponibilità per maggioranza”

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Allo stato attuale non ho registrato l’di dare vita a una”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente, ho promosso l’avvio di un confronto sui temi. Allo stato attuale permangono distanze. Ringrazio il presidente Mattarella per la fiducia, è stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato della vita del nostro Paese”, ha aggiunto.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...ha rovesciato il tavolo delle trattative facendo fallire il mandato esplorativo di Roberto, Sergio Mattarella ha annunciato di voler 'conferire al più presto un incarico per formare un...La giornata E' ripartito questa mattina con i temi della giustizia il tavolo per il programma sul nuovoconvocato dal presidente della Camera Roberto. I lavori si prolungano nel ...Il capo dello Stato ha confermato l’esito negativo del mandato di Fico Mattarella aveva due strade: portare il Paese a elezioni anticipate o nominare un governo tecnico per occuparsi dell’emergenza ...Il presidente della Camera: “Ringrazio per la fiducia. Un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato della vita del nostro Paese” Roberto Fico getta la spugna dopo 3 giorni di vani ...