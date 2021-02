Google paga risarcimenti per chiudere casi discriminazione salariale in USA (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Google (Alphabet) ha accettato di pagare un risarcimento per mettere a tacere l’accusa discriminazione salariale e lavorativa nei confronti di donne ed extracomunitari. La big del web ha accettato di pagare fino a 3,8 milioni di dollari a oltre 5.500 impiegati e potenziali candidati, di cui 2,6 milioni in mancate retribuzioni a donne e candidati asiatici. La vertenza riguarda gli audit “di routine” condotti dal 2014 al 2017 in qualità di fornitore tecnologico del governo americano. Il Dipartimento del Lavoro americano ha specificato che Google pagherà 1,4 milioni di dollari in arretrati e interessi a 2.565 dipendenti donne per impiegate nel settore dell’ingegneria software per esser state sottopagate e 1,2 milioni a 1.757 donne e 1.219 candidati asiatici ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –(Alphabet) ha accettato dire un risarcimento per mettere a tacere l’accusae lavorativa nei confronti di donne ed extracomunitari. La big del web ha accettato dire fino a 3,8 milioni di dollari a oltre 5.500 impiegati e potenziali candidati, di cui 2,6 milioni in mancate retribuzioni a donne e candidati asiatici. La vertenza riguarda gli audit “di routine” condotti dal 2014 al 2017 in qualità di fornitore tecnologico del governo americano. Il Dipartimento del Lavoro americano ha specificato chepagherà 1,4 milioni di dollari in arretrati e interessi a 2.565 dipendenti donne per impiegate nel settore dell’ingegneria software per esser state sottote e 1,2 milioni a 1.757 donne e 1.219 candidati asiatici ...

