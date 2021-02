Gazzetta: c’è il sì di Benitez per giugno, per Adl il rinnovo di Gattuso non è più una priorità (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo lo sfogo del post Napoli-Parma da parte di Gattuso, ormai il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi termini. Il presidente ne è infastidito, scrive la Gazzetta dello Sport. “Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata a Gattuso per chiudere la polemica. Ma, il tecnico ha scelto di andare oltre, ridimensionando i gesti dello stesso De Laurentiis che è stato al fianco della squadra nelle ultime due vigilie (Spezia e Parma), dopo aver pagato 3 stipendi per un totale di 22 milioni e 200 mila euro, compreso quello di gennaio. Insomma, l’affronto non l’aveva previsto”. Gattuso si è risentito per i sondaggi effettuati da De Laurentiis con gli altri allenatori, per una possibile sostituzione in panchina. La stessa cosa che era successa un anno fa, del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo lo sfogo del post Napoli-Parma da parte di, ormai il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi termini. Il presidente ne è infastidito, scrive ladello Sport. “Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata aper chiudere la polemica. Ma, il tecnico ha scelto di andare oltre, ridimensionando i gesti dello stesso De Laurentiis che è stato al fianco della squadra nelle ultime due vigilie (Spezia e Parma), dopo aver pagato 3 stipendi per un totale di 22 milioni e 200 mila euro, compreso quello di gennaio. Insomma, l’affronto non l’aveva previsto”.si è risentito per i sondaggi effettuati da De Laurentiis con gli altri allenatori, per una possibile sostituzione in panchina. La stessa cosa che era successa un anno fa, del ...

