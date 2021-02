Elon Musk parla di 'Neuralink', il chip che permette a una scimmia di giocare ai videogiochi con la mente (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra le diverse idee di Elon Musk c'è anche quella che consentirebbe di collegare i cervelli ai computer, per consentire il controllo di altri computer attraverso le capacità intellettuali. A tal proposito, la startup Neuralink voluta da Musk, sta studiando effettivamente come ottenere questa soluzione. Ora, la startup sembra aver fatto passi da gigante, con una scimmia a cui è stato impiantato un chip e che riesce a giocare ai videogiochi usando la mente. L'obiettivo reale di Musk e Neuralink è quello di eliminare gli intermediari quando si tratta di interfacciarsi con computer esterni. Musk dice che gli esseri umani oggi sono praticamente come i ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra le diverse idee dic'è anche quella che consentirebbe di collegare i cervelli ai computer, per consentire il controllo di altri computer attraverso le capacità intellettuali. A tal proposito, la startupvoluta da, sta studiando effettivacome ottenere questa soluzione. Ora, la startup sembra aver fatto passi da gigante, con unaa cui è stato impiantato une che riesce aaiusando la. L'obiettivo reale diè quello di eliminare gli intermediari quando si tratta di interfacciarsi con computer esterni.dice che gli esseri umani oggi sono praticacome i ...

