Domattina Draghi al Quirinale | Mattarella | “Conferirò incarico per Governo di alto profilo”

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Al termine di una giornata convulsa, che ha visto naufragare l’ipotesi di un governo ‘Conte Ter’, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella annuncia di voler conferire l’incarico per la formazione di un “governo di alto profilo che non deve identificarsi in alcuna forza politica” e si appella alle forze politiche presenti in Parlamento perchè diano la fiducia al nuovo esecutivo.