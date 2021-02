Covid ed elezioni, Miozzo: 'Votare si può, ma no a raduni e comizi' (Di martedì 2 febbraio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico non ritiene le elezioni pericolose , sotto il profilo sanitario, ma avverte: 'Il rischio è quello legato alle aggregazioni' . Agostino Miozzo, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico non ritiene lepericolose , sotto il profilo sanitario, ma avverte: 'Il rischio è quello legato alle aggregazioni' . Agostino, in ...

matteosalvinimi : #Salvini: Voto non possibile per covid? Il governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni regionali in C… - Noiconsalvini : #Salvini a #dimartedì: 'Voto non possibile per covid? Il Governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni… - fbneyf : @PalermoToday @Today_it Pure Orlando l’ha fatto, ma non sotto covid, solo sotto elezioni....per lui niente blitz? - sigma_tao : la divina comemdia insegna febbraio IO=CN SC=santa croce camera senato sei febbraio la ncio=LANCIO=NICOLA 6 febbrai… - LaNuovaSinistra : RT @baccodough: Avete davvero più paura di un govt Salvini/Meloni (comunque sia inevitabile, diciamolo) di un govt neo rinascimentale con p… -