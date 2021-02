Chelsea | il gesto di Abramovich | lettere personalizzate ai calciatori con promessa di investire fondi contro il razzismo

Leggi su itasportpress

(Di martedì 2 febbraio 2021) Prima i casi didel Manchester United, poi anche quelliil giovane giocatore delReece James. In Premier League sono sempre di più gli atleti a diventare vittima di insulti a sfondo razzista, in modo particolare sui social network. Ecco perché, questa volta, pare si stia muovendo, finalmente, qualcosa. Come riporta il Daily Mail, in casa blues il patron Romanavrebbe intenzione di "scendere in campo" in prima persona., ladicaption id="attachment 611873" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionDa quanto si apprende, i giocatori delhanno trovato...