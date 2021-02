Cartello sbagliato, a Magnago il pittore Guttuso diventa l'allenatore Gattuso (Di martedì 2 febbraio 2021) Magnago (Milano), 2 febbraio 2021 - Uno è un pittore espressionista siciliano noto per i suoi virtuosismi con il colore, l'altro invece è un allenatore ed ex calciatore rossonero con la maglia numero ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 febbraio 2021)(Milano), 2 febbraio 2021 - Uno è unespressionista siciliano noto per i suoi virtuosismi con il colore, l'altro invece è uned ex calciatore rossonero con la maglia numero ...

saekigabriel : @anwarbayers allora sec me non hai pianto oggi, ma ci è mancato pochissimo, tipo che stavi per piangere ma qualcosa… - news_ravenna : Cartello sbagliato a Bologna: San Luca diventa Santa Lucia - Telequattro : TRIESTE | DA UNA CORSETTA ALL’ADESIVO RIPARATORE: IL SIPARIETTO DEL CARTELLO SBAGLIATO - Rachele04219327 : @matteosalvinimi I bagagli si ritirano all'arrivo, non alle partenze! Dal cartello sei al posto sbagliato.. - Lief_txt : @PowaGirls Ok però non vedo la foto di condor col cartello ho sbagliato anche io -