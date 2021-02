Capo Ufficio tecnico comunale condannato dalla Corte dei Conti nel Vibonese (Di martedì 2 febbraio 2021) La vicenda - riportata oggi dalla Gazzetta del Sud - è relativa alla bonifica e alla caratterizzazione di località Carrà, iniziata nel 2013 con l'aggiudicazione di un raggruppamento di professionisti ... Leggi su zoom24 (Di martedì 2 febbraio 2021) La vicenda - riportata oggiGazzetta del Sud - è relativa alla bonifica e alla caratterizzazione di località Carrà, iniziata nel 2013 con l'aggiudicazione di un raggruppamento di professionisti ...

... tuttavia, ai propri oneri e così venne nominato un commissario che liquidò la somma inviando gli atti alla Procura della Corte dei Conti che ha condannato l'ex responsabile dell'Ufficio tecnico ...

Mafia: colpo a clan siciliani, 23 fermi

...riguarda anche un ispettore e un assistente capo della Polizia, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti d'ufficio, e un ...

Lega Navale Italiana, nominato nuovo Capo Ufficio Comunicazione e Promozione Adnkronos Mafia, blitz tra Agrigento e Trapani: 23 fermati tra cui due poliziotti

Colpo mortale alla mafia della Dda di Palermo che oggi ha eseguito 23 fermi contro boss e gregari di mafia. L’indagine colpisce le famiglie della Stidda di Agrigento e Trapani ed è coordinata dal proc ...

Sorrento. Nuovo segretario comunale: 100 candidati per l’incarico

Una poltrona decisamente ambita ed importante. E’ quella del segretario generale del Comune di Sorrento che è al centro di un vero e proprio “assalto” di professionisti e “manager” di mezz’Italia. Ci ...

