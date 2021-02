Asia Argento | la confessione sul libro | ecco cosa c’è dietro

Leggi su youmovies

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e il, a la Vita in Diretta confessa la verità, ha iniziato a scriverlo per un motivo ben preciso: “Sono dettagli crudi“.e il“Anatomia di un cuore selvaggio” a La Vita in diretta confessa un dettaglio particolare:perchè ha deciso di scriverlo. La donna è stata ospite