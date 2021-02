(Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Il suo nome non era certo noto a tutti ma tantissimi sono gli italiani che lo hanno visto innumerevoli volte nel corso dei tg e delle dirette da Montecitorio. Anche per questoera a buon diritto una sorta di 'istituzione' nell'Istituzione. Perchè quarant'anni trascorsi dentro il Palazzo significano un punto di vista sulla vita politica e istituzionale del Paese che solo un assistente parlamentare, un 'commesso' nel linguaggio corrente, può avere. Uno di quei punti di vista privilegiati per i quali avrebbero fatto 'follie' generazioni di cronisti parlamentari, proprio quelli che lui, garbatamente, ha - tra l'altro - contribuito a 'gestire' assicurando a tutti la giusta distanza, il giusto spazio.è scomparso dopo una lunga degenza, protrattasi sin da Natale, dovuta al Covid. ...

fisco24_info : Addio a Marco Ferretti, storico capo dei 'commessi' della Camera: AGI - Il suo nome non era certo noto a tutti ma t… - faxalfa : Addio a Marco Ferretti, storico capo dei 'commessi' della Camera - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Covid. Addio a Marco Ferretti, l'insostituibile capo dei commessi di Montecitorio - Miti_Vigliero : Covid. Addio a Marco Ferretti, l'insostituibile capo dei commessi di Montecitorio - tempoweb : Addio a Marco Ferretti, l'insostituibile capo dei commessi di #Montecitorio #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Marco

Il Tempo

In questo retroscena di TPI ,Antonellis ha rivelato che il capo dello Stato ha fissato la ... In questo modo dicoad un Movimento che ha perso la sua anima." Lo ha affermato il deputato ...Piazza Sandà il suoall'usale bagno di folla intenta ogni anno ad ammirare la discesa dal campanile della Basilica del volo dell'Angelo e dell'Aquila. Tuttavia Venezia non rinuncia ai ...AGI - Il suo nome non era certo noto a tutti ma tantissimi sono gli italiani che lo hanno visto innumerevoli volte nel corso dei tg e delle dirette da Montecitorio. Anche per questo Marco Ferretti era ...Covid, morto Marco Ferretti: fu capo dei commessi della Camera dei Deputati con oltre 40 anni di carriera a Montecitorio ...