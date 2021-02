A Napoli si scommette sul prossimo allenatore | dimezzata la quota per il ritorno di Sarri

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La bomba lanciata ieri da Alfredo Pedullà ha fatto molto rumore nell’ambiente intorno alcalcio. L’offerta di De Laurentiis è stata momentaneamente declinata, ma l’interesse della società partenopea per Maurizioè bastata ad accendere la fantasia dei bookmaker. I nodi sono tanti – dalla posizione di Gattuso al malumore dei tifosi – eppure la chiacchierata esplorativa tra il presidente e l’ex tecnico di Figline Valdarno ha portato subito i suoi effetti nelle scommesse sulla prossima squadra dell’. Perrimane in testa la Roma, che però sul tabellone Snai è passata dal 2,50 dei giorni scorsi al 4,00 attuale.invece, come riporta ‘Agipronews’, lasul, partito a ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scommette

anteprima24.it

L'offerta di Adl è stata momentaneamente declinata, ma l'interesse della società partenopea per Sarri è bastata ad accendere la fantasia dei bookmaker ...Il giornalista ed esperto di tattica Paolo Del Genio ha parlato delle voci che circolano sulla panchina del Napoli.