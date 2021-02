WTA Melbourne 1 2021: fantastica Jasmine Paolini! L’azzurra batte Wang e vola agli ottavi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fantastico risultato per Jasmine Paolini che batte in rimonta la cinese Qiang Wang (3-6 7-5 6-4) e vola agli ottavi di finale del WTA Melbourne 1. L’azzurra ha dimostrato grande personalità e un ottimo stato di salute fisica e mentale, reagendo alle difficoltà con grande tenacia e battendo la numero 10 del seeding. Avvio di partita altamente spettacolare con la 25enne nativa di Castelnuovo di Carfagnana che prima perde il servizio nel terzo game, salvo sfruttare un passaggio a vuoto dell’avversaria nel gioco seguente e riportarsi in parità (2-2). Col passare dei minuti Wang diventa sempre più aggressiva in risposta tanto che piazza un altro break nel settimo game (3-4). L’azzurra subisce il ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fantastico risultato perPaolini chein rimonta la cinese Qiang(3-6 7-5 6-4) edi finale del WTA1.ha dimostrato grande personalità e un ottimo stato di salute fisica e mentale, reagendo alle difficoltà con grande tenacia endo la numero 10 del seeding. Avvio di partita altamente spettacolare con la 25enne nativa di Castelnuovo di Carfagnana che prima perde il servizio nel terzo game, salvo sfruttare un passaggio a vuoto dell’avversaria nel gioco seguente e riportarsi in parità (2-2). Col passare dei minutidiventa sempre più aggressiva in risposta tanto che piazza un altro break nel settimo game (3-4).subisce il ...

