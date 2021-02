Volley, Superlega 2020/2021: programma, date, orari e tv ventunesima giornata (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il programma della ventunesima giornata di Superlega 2020/2021: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. Ritorno in campo dopo la fase finale della Coppa Italia con il turno infrasettimanale della decima giornata di ritorno, ad un passo dalla conclusione della regular season. Nell’anticipo di martedì Cisterna va a caccia di punti nella difficile sfida contro Vibo Valentia, mercoledì sarà poi la volta degli altri quattro match. A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia tornano a sfidarsi Civitanova-Perugia, mentre Modena farà visita a Verona. Trento scenderà sul campo di Milano, Monza ospiterà Piacenza e Ravenna se la vedrà con Padova. COME VEDERE LE PARTITE Il big match Civitanova-Perugia godrà della ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildelladi: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite. Ritorno in campo dopo la fase finale della Coppa Italia con il turno infrasettimanale della decimadi ritorno, ad un passo dalla conclusione della regular season. Nell’anticipo di martedì Cisterna va a caccia di punti nella difficile sfida contro Vibo Valentia, mercoledì sarà poi la volta degli altri quattro match. A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia tornano a sfidarsi Civitanova-Perugia, mentre Modena farà visita a Verona. Trento scenderà sul campo di Milano, Monza ospiterà Piacenza e Ravenna se la vedrà con Padova. COME VEDERE LE PARTITE Il big match Civitanova-Perugia godrà della ...

