Veneto zona gialla, Zaia: “No ordinanza assembramenti” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessuna ordinanza anti assembramenti per ora in Veneto, da oggi di nuovo in zona gialla. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia: “Oggi non presento alcuna nuova ordinanza contro gli assembramenti, voglio fino in fondo investire nella fiducia sui cittadini e tendere una mano e non fare a ‘guardie e ladri'”, ha spiegato Zaia. “Vedremo come andrà il fine settimana. Ma il vero tema è sempre quello dell’assembramento. E mi preoccupa anche questa ‘stagione del semaforo’ -ha avvertito Zaia-: giallo, arancione e rosso. Con il giallo che viene spesso interpretato come ‘verde’, ovvero ‘via libera’. Dovremmo uscire da questa logica delle regole dettate dal colore”, ha sottolineato Zaia, avvertendo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessunaantiper ora in, da oggi di nuovo in. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca: “Oggi non presento alcuna nuovacontro gli, voglio fino in fondo investire nella fiducia sui cittadini e tendere una mano e non fare a ‘guardie e ladri'”, ha spiegato. “Vedremo come andrà il fine settimana. Ma il vero tema è sempre quello dell’assembramento. E mi preoccupa anche questa ‘stagione del semaforo’ -ha avvertito-: giallo, arancione e rosso. Con il giallo che viene spesso interpretato come ‘verde’, ovvero ‘via libera’. Dovremmo uscire da questa logica delle regole dettate dal colore”, ha sottolineato, avvertendo ...

TgrVeneto : Primo giorno di zona gialla in attesa dei turisti. Ma sono ancora molte le serrande abbassate. #ioseguoTgr… - zaiapresidente : ?? VENETO IN ZONA ROSSO SCURO EUROPEA: SCANDALOSO, CI TUTELEREMO! > - Notiziedi_it : In Veneto 39 decessi nelle ultime 24 ore. Zaia: «Più attenti in zona gialla: diamoci una mano» – Il video - corriereveneto : #venezia #dpcm Caffè e attività storiche, la difficoltà di riaprire a Venezia (senza turisti internazionali) - TgrRai : RT @TgrVeneto: Primo giorno di zona gialla in attesa dei turisti. Ma sono ancora molte le serrande abbassate. #ioseguoTgr #Venezia #corona… -