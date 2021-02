Valanga sulle Alpi cuneesi | morto un 23enne | era tenente dell' Esercito

TgrRai : È morto nella notte, all'ospedale di #Cuneo, il 23enne travolto ieri da una valanga ad Acceglio, sulle Alpi cuneesi… - fattoquotidiano : Cuneo: morto Filippo Calandri, 23enne travolto da una valanga sulle Alpi della Valle Maira - eire_dani : RT @TgrRai: È morto nella notte, all'ospedale di #Cuneo, il 23enne travolto ieri da una valanga ad Acceglio, sulle Alpi cuneesi della Valle… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cuneo: morto Filippo Calandri, 23enne travolto da una valanga sulle Alpi della Valle Maira - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Cuneo: morto Filippo Calandri, 23enne travolto da una valanga sulle Alpi della Valle Maira -

Non ce l'ha fatta. È morto nella notte fra domenica e lunedì, Filippo Calandri, il 23enne travolto ieri da unaad Acceglio,Alpi cuneesi della Valle Maira. Il tenente della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino, originario di Bologna, era stato trasportato in condizioni gravissime all'...- 1 Febbraio 2021 È stato travolto da unaa 2300 metri di quota, che lo ha sepolto sotto un ... L'incidente è avvenuto domenica 31 gennaio ad Acceglio ,Alpi cuneesi della Valle Maira . ...Non ce l'ha fatta il militare bolognese sepolto da un metro e mezzo di neve sulle Alpi nel Cuneese. Aveva 23 anni ...LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - Ennesima slavina a Livinallongo sulla strada comunale di Cherz. È scesa poco prima dell’alba, per fortuna senza coinvolgere veicoli o persone. Una ...