Vaccino AstraZeneca | la lezione di Burioni L’affondo sui ritardi

Alice Torri "Il Vaccino AstraZeneca non è dimostrato essere efficace nelle persone più anziane: è autorizzato fino ai 55 anni". Lo ha detto il noto virologo Roberto Burioni parlando a "Che tempo che fa". Al centro della sua consueta 'lezione' il Vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca appena approvato da Ema e Aifa, il terzo dopo quelli di Pfizer e Moderna. Il Vaccino sviluppato da AstraZeneca "è efficace per prevenire la malattia, però sembra non prevenire l'infezione asintomatica. Le persone quindi non si ammalano ma possono infettarsi e questo può condizionare la ricerca dell'immunità di gregge", ha spiegato. "Si può conservare 6 mesi in frigorifero e l'efficacia è stata stimata intorno al 60%. È un'efficacia che non dobbiamo guardare ...

