UOMINI E DONNE oggi, 1° febbraio: GEMMA chiude con GIANLUCA e… (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un nuovo mese (febbraio) e una nuova settimana sono appena iniziate in compagnia di UOMINI e DONNE; oggi (1 febbraio) si termina la registrazione del 19 gennaio. Partiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso venerdì: a centro studio erano presenti Armando Incarnato, Nicole e Carlo. Nicole, nella puntata odierna, ha dichiarato di essere più orientata nella conoscenza di Carlo, per questo Armando ne resta molto deluso. Gli opinionisti sono certi che evidentemente tra Armando e Nicole ci sia stato qualcosa in più, altrimenti non si spiegherebbe questa estrema delusione. Ma, mentre Gianni Sperti è certo che Armando nasconda qualcosa, Tina Cipollari difende l’Incarnato dicendo che sicuramente vuole proteggere Nicole. Dopo un momento di ballo, ritorna protagonista GEMMA Galgani, perché c’è ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un nuovo mese () e una nuova settimana sono appena iniziate in compagnia di(1) si termina la registrazione del 19 gennaio. Partiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso venerdì: a centro studio erano presenti Armando Incarnato, Nicole e Carlo. Nicole, nella puntata odierna, ha dichiarato di essere più orientata nella conoscenza di Carlo, per questo Armando ne resta molto deluso. Gli opinionisti sono certi che evidentemente tra Armando e Nicole ci sia stato qualcosa in più, altrimenti non si spiegherebbe questa estrema delusione. Ma, mentre Gianni Sperti è certo che Armando nasconda qualcosa, Tina Cipollari difende l’Incarnato dicendo che sicuramente vuole proteggere Nicole. Dopo un momento di ballo, ritorna protagonistaGalgani, perché c’è ...

LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - Avvenire_Nei : Mezzo milioni di donne e uomini vittime delle «malattie dimenticate» - vittoriobutti : RT @AntonellaNapoli: A Sant’Anna di Stazzema, tra le colline sopra Lucca, i nazisti hanno massacrato 560 persone: bambini, vecchi, donne, u… - dinoflagellatah : Col cromosoma XY NON mestrua, non partorisce. Viceversa solo chi ha XY eiacula. Si, esistono delle malattie per le… -