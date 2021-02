Udinese – Verona, probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella XXI giornata di Serie A l’Udinese ospita il Verona alla Dacia Arena, i padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro lo Spezia e vogliono continuare a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione mentre la squadra di Juric vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Roma. La gara si terrà Domenica 7 Febbraio alle ore 15. probabili formazioni di Udinese – Verona Gotti sostituisce lo squalificato De Paul con Arslan e offre una possibilità anche a Makengo a centrocampo, in attacco confermata la coppia Pereyra-Deulofeu con Llorente e Nestorowski pronti ad entrare a partita in corso Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Samir, Bonifazi, Becao, Stryger Larsen; Arslan, Walace, Makengo, Zeegelar; Pereyra, Deulofeu A disposizione: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella XXI giornata di Serie A l’ospita ilalla Dacia Arena, i padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro lo Spezia e vogliono continuare a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione mentre la squadra di Juric vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro la Roma. La gara si terrà Domenica 7 Febbraio alle ore 15.diGotti sostituisce lo squalificato De Paul con Arslan e offre una possibilità anche a Makengo a centrocampo, in attacco confermata la coppia Pereyra-Deulofeu con Llorente e Nestorowski pronti ad entrare a partita in corso(3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Samir, Bonifazi, Becao, Stryger Larsen; Arslan, Walace, Makengo, Zeegelar; Pereyra, Deulofeu A disposizione: ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - MoliPietro : Udinese – Verona, probabili formazioni e statistiche - figuerasports : #SerieA????20ª Giornata: Torino 1-1 Fiorentina Bologna 1-2 AC Milan Sampdoria 0-2 Juventus Inter 4-0 Benevento Spez… - JuveReTweet : RT @RickyBianchini: Il Parma vuole Pelle perché Scamacca torna a Sassuolo; per sostituirlo il Genoa, dopo aver perso Niang che va al Bologn… - RickyBianchini : Il Parma vuole Pelle perché Scamacca torna a Sassuolo; per sostituirlo il Genoa, dopo aver perso Niang che va al Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Verona Primocanale: Genoa e Ballardini, numeri da capolista. Mercato: Lerager al Copenhagen

... il Genoa non raccoglieva 10 punti in 4 partite da sette anni, tra l'Ottobre ed il Novembre del 2014: il Grifone ottenne nell'ordine tre vittorie contro Chievo Verona, Juventus e Udinese, prima di ...

Genoa e Ballardini, numeri da capolista. Mercato: tutti gli aggiornamenti

... il Genoa non raccoglieva 10 punti in 4 partite da sette anni, tra l'Ottobre ed il Novembre del 2014: il Grifone ottenne nell'ordine tre vittorie contro Chievo Verona, Juventus e Udinese, prima di ...

Udinese - Verona, probabili formazioni e statistiche Periodico Daily - Notizie Udinese – Verona, probabili formazioni e statistiche

Nella XXI giornata di Serie A l'Udinese ospita il Verona alla Dacia Arena, ecco le probabili formazioni e le quotazioni della gara ...

Ventesima giornata

La ventesima giornata di campionato ha parlato meridionale: la Lazio ha espugnato Bergamo, la Roma ha dominato il Verona, il Napoli ha battuto il Parma. Solo Inter e Genoa hanno rovinato la festa domi ...

... il Genoa non raccoglieva 10 punti in 4 partite da sette anni, tra l'Ottobre ed il Novembre del 2014: il Grifone ottenne nell'ordine tre vittorie contro Chievo, Juventus e, prima di ...... il Genoa non raccoglieva 10 punti in 4 partite da sette anni, tra l'Ottobre ed il Novembre del 2014: il Grifone ottenne nell'ordine tre vittorie contro Chievo, Juventus e, prima di ...Nella XXI giornata di Serie A l'Udinese ospita il Verona alla Dacia Arena, ecco le probabili formazioni e le quotazioni della gara ...La ventesima giornata di campionato ha parlato meridionale: la Lazio ha espugnato Bergamo, la Roma ha dominato il Verona, il Napoli ha battuto il Parma. Solo Inter e Genoa hanno rovinato la festa domi ...