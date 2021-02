Torino, Sanabria sceglie il numero di maglia: «Una nuova sfida» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Sanabria ha scelto il suo numero di maglia e si presenta sui social con la casacca del Torino: ecco le sue parole Antonio Sanabria sfoggia la maglia del Torino sui social. Le sue parole. «Da oggi per me inizia una nuova sfida, in un campionato che conosco e nel quale sono felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere ai miei compagni e combattere insieme. Forza Toro». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tonny Sanabria (@tSanabria9) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonioha scelto il suodie si presenta sui social con la casacca del: ecco le sue parole Antoniosfoggia ladelsui social. Le sue parole. «Da oggi per me inizia una, in un campionato che conosco e nel quale sono felice di tornare. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere ai miei compagni e combattere insieme. Forza Toro». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tonny(@t9) Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sanabria nuovo attaccante del Torino: 'Positivo al Covid-19, va in isolamento' - infoitsport : Torino, Sanabria: 'Da oggi per me inizia una nuova sfida, felice di tornare in Serie A' - matticavina : RT @ToroGoal: SI CHIUDE IL MERCATO GRANATA???? Acquisti: #Sanabria (att, definitivo), #Mandragora (cen, prestito con obbligo). Cessioni: #M… - giaestrismo : RT @ToroGoal: SI CHIUDE IL MERCATO GRANATA???? Acquisti: #Sanabria (att, definitivo), #Mandragora (cen, prestito con obbligo). Cessioni: #M… - ToroGoal : SI CHIUDE IL MERCATO GRANATA???? Acquisti: #Sanabria (att, definitivo), #Mandragora (cen, prestito con obbligo). Ce… -