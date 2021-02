«The Blacklist 8», James Spader: «Lo stupore di un universo parallelo» (Di lunedì 1 febbraio 2021) «In otto anni, non un solo episodio è stato campato per aria». La voce di James Spader, nell’ultimo venerdì di zona rossa, fa capolino da uno spazio lontano, da un’America in rinascita, il cui entusiasmo presente non ha trovato alcuna rappresentazione nella serie televisiva della quale è protagonista. Spader, il Raymond Reddington di The Blacklist, si è opposto strenuamente alla possibilità di contaminare il proprio universo fittizio con le scorie del presente. «Il nostro show è sempre esistito all’interno di un mondo parallelo. Negli anni, non ci siamo mai dati la pena di ordire una trama che avesse a che fare con la vita vera, con i titoli di giornale e i fatti di cronaca». The Blacklist, la cui ottava stagione è pronta a debuttare su FoxCrime nella prima serata del 12 febbraio, «ha definito un universo proprio, al quale è rimasta fedele». Perciò, niente Joe Biden, nei ventidue nuovi episodi della serie televisiva. Nessuna pandemia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) «In otto anni, non un solo episodio è stato campato per aria». La voce di James Spader, nell’ultimo venerdì di zona rossa, fa capolino da uno spazio lontano, da un’America in rinascita, il cui entusiasmo presente non ha trovato alcuna rappresentazione nella serie televisiva della quale è protagonista. Spader, il Raymond Reddington di The Blacklist, si è opposto strenuamente alla possibilità di contaminare il proprio universo fittizio con le scorie del presente. «Il nostro show è sempre esistito all’interno di un mondo parallelo. Negli anni, non ci siamo mai dati la pena di ordire una trama che avesse a che fare con la vita vera, con i titoli di giornale e i fatti di cronaca». The Blacklist, la cui ottava stagione è pronta a debuttare su FoxCrime nella prima serata del 12 febbraio, «ha definito un universo proprio, al quale è rimasta fedele». Perciò, niente Joe Biden, nei ventidue nuovi episodi della serie televisiva. Nessuna pandemia.

