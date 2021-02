Sebino Nela | come ha scoperto il tumore al colon

(Di lunedì 1 febbraio 2021)a Oggi è un altro giorno racconta della sua vita, delal, la lotta contro la malattia, la sua forza e anche il dolore perché non parla da 30 anni con la madre e con la sorella. L’ex calciatore Sebastiano, che tutti conoscono, 9 anni fa hadi avere il cancro al. L’ha capito sua moglie quando vedeva che a pranza mangiava pochissimo e leggero e il suo stomaco si gonfiava sempre. Ha insistito per un controllo ed è stata la sua salvezza. 4 interventi chirurgici, l’ultimo molto recente; due anni e mezzo e di chemio e tutte le conseguenze tra una cosa che sistemi e l’altra che rovini.non ha mai perso il coraggio, si sente forte e sa che è ...

Dalla carriera alla lotta con la malattia,a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno . L'ex calciatore ha da poco scritto un libro sulla sua vita insieme al giornalista Dotto: "Non è stato facile, ci ...racconta il suo libro "Il Vento in Faccia - e la tempesta nel cuore" scritto insieme a Giancarlo Dotto (Piemme). Puntata di "Due Microfoni -racconta il suo libro "Il vento in ...Sebino Nela a Oggi è un altro giorno racconta della sua vita, del tumore al colon, la lotta contro la malattia, la sua forza e anche il dolore perché non parla da 30 anni con la madre e con la sorella ...Sebino Nela, l''ex calciatore della Roma, parla a cuore aperto del tumore che lo ha colpito nove anni fa. E lo fa a "Oggi è un altro giorno", la trasmissione Rai condotta ...