Sea of Thieves: il progetto Armakeggon va in porto con la più grossa esplosione di sempre (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo un'accurata preparazione durata un intero giorno, un gruppo di giocatori ha dato vita all'Armakeggon (gioco di parole tra Armageddon e Keg, cioè "barili"), ovvero la più grossa esplosione mai vista su Sea of Thieves. Si tratta della coronazione di un progetto sognato e architettato per ben tre anni dalla community del gioco, finalmente portato a termine dopo un'intera giornata passata a posizionare i barili esplosivi in una sorta di letale domino marino. A quanto pare, più di 1500 barili sono stati utilizzati, per un risultato che sembra uscito da un film di Michael Bay di quelli più ispirati. I barili, tra l'altro, oltre che essere sistemati in campo in modo funzionale, avevano anche un senso artistico, con una porzione di essi disposti a formare il logo di Rare con un significativo cuore a ...

