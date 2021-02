Reynolds alla Roma, il presidente del Dallas FC: “Sarà un’ispirazione per un’intera generazione” (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ arrivata nell’ultimo giorno di mercato l’ufficialità dell’acquisto di Bryan Reynolds, a lungo conteso da Juventus e Roma. alla fine l’ha spuntata proprio il club giallorosso in prestito “con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro”. Al sito ufficiale del Dallas – società di provenienza del terzino – ha parlato il presidente del club Dan Hunt: “Non potremmo esser più felici per lui e per la sua famiglia. E’ la certificazione di come si possa crescere nella nostra Academy. Dai campi a Fort Worth all’Italia, ora ispirerà una generazione di ragazzi che capiranno cosa significa esser parte del Dallas”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ arrivata nell’ultimo giorno di mercato l’ufficialità dell’acquisto di Bryan, a lungo conteso da Juventus efine l’ha spuntata proprio il club giallorosso in prestito “con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro”. Al sito ufficiale del Ds – società di provenienza del terzino – ha parlato ildel club Dan Hunt: “Non potremmo esser più felici per lui e per la sua famiglia. E’ la certificazione di come si possa crescere nella nostra Academy. Dai campi a Fort Worth all’Italia, ora ispirerà unadi ragazzi che capiranno cosa significa esser parte del Ds”. SportFace.

