Profumi ' taroccati' venduti su Facebook | sequestro dei carabinieri

Ultime Notizie dalla rete : Profumi taroccati

TrevisoToday

Perquisendo l'abitazione dello straniero sono state trovate altre 20 confezioni difalsi. Per lui è scattata una denuncia per i reati di introduzione nello Stato, commercio di prodotti con ...Perquisendo l'abitazione dello straniero sono state trovate altre 20 confezioni difalsi . Per lui è scattata una denuncia per i reati di introduzione nello Stato , commercio di prodotti con ...CASTELFRANCO - Scoperto con 25 flaconi di profumi di note marche: ma erano contraffatti. La scoperta da parte del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Castelfranco. Responsabile un 35enne del Togo, r ...