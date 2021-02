Palermo | sarà tour de force | 7 partite in un mese | i rosanero si giocano la stagione

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsi proietta alla seconda parte di.Idal 3 febbraio al 3 marzo dovranno disputare ben sette gare, cinque tra queste contro avversarie che navigano nella zona play-off e di conseguenza dirette concorrenti. Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia saranno impegnati più in trasferta che in casa con diversi turni infrasettimanali che saranno in tutto tre. Soltanto due gare potranno essere preparate con la cosiddetta settimana tipo, per tutte le altre servirà gestire le energie. Questa serie diinizierà nel pomeriggio di mercoledì quando iscenderanno in campo al "Renzo Barbera" contro la Ternana capolista che al momento ha addirittura il doppio dei punti del. Gli umbri finora hanno totalizzato ben 52 punti frutto di 16 vittorie e 4 ...

