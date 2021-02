Morto Marc Wilmore, lo sceneggiatore dei Simpsons: aveva 57 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) È scomparso Marc Wilmore, sceneggiatore e scrittore dei Simpsons. aveva solamente 57 anni Una bruttissima notizia arriva dagli Stati Uniti: a soli 57 anni, è scomparso lo scrittore e sceneggiatore dei Simpsons Marc Wilmore. Il triste annuncio è stato dato dal fratello e comico Larry Wilmore, che ha dato il cordoglio tramite il suo account Twitter. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) È scomparsoe scrittore deisolamente 57Una bruttissima notizia arriva dagli Stati Uniti: a soli 57, è scomparso lo scrittore edei. Il triste annuncio è stato dato dal fratello e comico Larry, che ha dato il cordoglio tramite il suo account Twitter. L'articolo proviene da Inews.it.

