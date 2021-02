ll DNA ripara autonomamente alcuni difetti genetici

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) I ricercatori del Garvan Institute of Medical Research hanno scoperto che tre pazienti con una grave immunodeficienza genetica hannoto spontaneamente le varianti dannose nel loro DNA e ripristinato la normale funzione immunitaria nel tempo. Man mano che le cellule crescono e si dividono per produrre nuove cellule, il DNA viene copiato dalla cellula madre per fornire istruzioni per le nuove cellule figlie. I cambiamenti casuali che si verificano quando il DNA viene copiato sono generalmente innocui ma incasi sono associati allo sviluppo di malattie come il cancro. “La carenza di DOCK8 è una condizione rara causata da errori nel gene DOCK8 ed è caratterizzata da infezioni batteriche, virali e fungine ricorrenti, nonché da gravi reazioni allergiche e datumori. Inaspettatamente, un paziente nella rete CIRCA con ...