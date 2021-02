La VR46 nel CIV | sosterrà i giovani Alberto Surra e Elia Bartolini

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nuova sfida per laRiders Academy, la palestra di talenti ideata e alimentata dalla passione di Valentino Rossi. L'Academy con sede a Tavullia è infatti orgogliosa di annunciare che nel 2021 ...

L'Academy con sede a Tavullia è infatti orgogliosa di annunciare che2021 approderàCampionato Italiano Velocità (CIV) con il Team BardahlRiders Academy Moto3: l'obiettivo è di ...La presenza diCIV 2021 è un importante segnale che darà un contributo fondamentale per un'ulteriore crescita del nostro CIV."A Pietro Bagnaia, padre di Pecco, sarà affidato il ruolo di team manager: "Mi affascina l'entusiasmo, la spontaneità e la fame dei giovani atleti". "Uccio" Salucci: "Una nuova opportunità" ...Non cesserà del tutto l'attività del team di Valentino Rossi per quanto riguarda le categorie propedeutiche verso il Motomondiale ...