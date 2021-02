La cuoca di Maradona | “Diego si era stancato di tutto Gli amici? Finti!”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LadiArmando, Romina Milagros Rodriguez detta “Monona”, ha parlato degli ultimi giorni del Pibe de Oro ad America Tv, nel programma “Los Escandalones. Queste le sue parole: “Per me, si eradi. Se vogliamo dire le cose come stanno, faceva dei miracoli. Ma era stanco. Voleva stare da solo, riposare e stare tranquillo. Ha detto basta, la gente intorno lo faceva diventare matto. Monona è stata la prima a soccorrere, quando ha avuto l’arresto cardiaco che poi gli è stato fatale. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Intervistata durante il programma 'Los Escandalones' su America Tv, ladi, Romina Milagros Rodriguez detta 'Monona', ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Diego. Secondo la donna, ...Anche la Monona, la fidatapersonale diche è stata con lui nella casa del Barrio San Andrés fino alla sua morte, ha deciso di parlare e lo ha fatto ad America Tv "Per me, si era ...(askanews) - 'Per me, si era stancato di tutto. Se vogliamo dire le cose come stanno, faceva dei miracoli. Ma era stanco. Voleva stare da solo, riposare e stare tranquillo. Ha detto basta, la gente in ...BUENOS AIRES. – La morte prematura di Diego Maradona sta diventando una vera e propria saga, con colpi di scena e personaggi che tornano, o si affacciano alla ribalta con nuove frasi e rivelazioni. E ...