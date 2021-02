Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus: “In coma per 15 giorni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus. È stata sua moglie Rossella a raccontare quanto accaduto in diretta a Domenica Live, ospite in collegamento del salotto di Barbara D’Urso. “È successo tutto il 22 settembre, speravamo che fosse una cosa lieve e invece, ci siamo accorti che era un ictus – ha spiegato -. Non arrivavo mai a pensare una cosa simile. L’ho trovato al bordo del letto. Capiva e non capiva, era incosciente e poi cosciente. Gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Cos’hai?’ e lui istintivamente non mi ha risposto, ma con la mano mi ha indicato il braccio. Ho chiamato subito i soccorsi. Dopo un’ora sono arrivati. Intanto, mentre lo aiutavo a mettere i pantaloni, ho visto che c’era qualcosa che non andava“. Barbara D’Urso ha poi precisato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)deidihaun. È stata sua moglie Rossella a raccontare quanto accaduto in diretta a Domenica Live, ospite in collegamento del salotto di Barbara D’Urso. “È successo tutto il 22 settembre, speravamo che fosse una cosa lieve e invece, ci siamo accorti che era un– ha spiegato -. Non arrivavo mai a pensare una cosa simile. L’ho trovato al bordo del letto. Capiva e non capiva, era incosciente e poi cosciente. Gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Cos’hai?’ e lui istintivamente non mi ha risposto, ma con la mano mi ha indicato il braccio. Ho chiamato subito i soccorsi. Dopo un’ora sono arrivati. Intanto, mentre lo aiutavo a mettere i pantaloni, ho visto che c’era qualcosa che non andava“. Barbara D’Urso ha poi precisato ...

