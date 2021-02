Il Cagliari riparte subito con l’assalto a Schone. E Cavion si è promesso alla Salernitana (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mercato è finito per ripartire con… i parametri zero. Il Cagliari, come anticipato durante la no stop di Sportitalia, andrà subito all’inseguimento di Lasse Schone, che si è liberato recentemente dal Genoa, al punto che potrebbe esserci un blitz in Olanda già nelle prossime ore per gli accordi con il centrocampista. Di Francesco cerca un regista, Schone sarebbe perfetto accanto a Nainggolan e Duncan, con Rugani in arrivo per la difesa. E in Serie B, come anticipato ieri, la Salernitana ha un accordo impostato con il centrocampista Michele Cavion: le carte sarebbe state rimescolate, come spiegato, soltanto se lo specialista dell’Ascoli avesse accettato la proposta del Brescia. Invece, Cavion è rimasto nelle Marche, così ora la Salernitana ha la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Il mercato è finito per ripartire con… i parametri zero. Il, come anticipato durante la no stop di Sportitalia, andràall’inseguimento di Lasse, che si è liberato recentemente dal Genoa, al punto che potrebbe esserci un blitz in Olanda già nelle prossime ore per gli accordi con il centrocampista. Di Francesco cerca un regista,sarebbe perfetto accanto a Nainggolan e Duncan, con Rugani in arrivo per la difesa. E in Serie B, come anticipato ieri, laha un accordo impostato con il centrocampista Michele: le carte sarebbe state rimescolate, come spiegato, soltanto se lo specialista dell’Ascoli avesse accettato la proposta del Brescia. Invece,è rimasto nelle Marche, così ora laha la ...

