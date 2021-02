Icona Design - Accordo con EdisonFuture per lo sviluppo di veicoli elettrici (Di lunedì 1 febbraio 2021) La torinese Icona Design ha siglato un Accordo con EdisonFuture per la realizzazione di una gamma di veicoli elettrici. L'annuncio è stato accompagnato da alcune immagini della concept a guida autonoma Nucleus presentata nel 2018, senza specificare, però, se sarà proprio questo progetto a trasformarsi in realtà. La gamma di modelli a batteria includerà sia veicoli per il trasporto dei passeggeri sia quelli per uso commerciale, ma per ora non è stato anticipato nessun dettaglio tecnico né è stata confermata la volontà di utilizzare sistemi di guida autonoma di livello avanzato. Probabile sbarco negli Stati Uniti. La EdisonFuture è impegnata nel settore fotovoltaico, quindi con ogni probabilità l'elemento dell'energia rinnovabile sarà uno dei punti ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) La torineseha siglato unconper la realizzazione di una gamma di. L'annuncio è stato accompagnato da alcune immagini della concept a guida autonoma Nucleus presentata nel 2018, senza specificare, però, se sarà proprio questo progetto a trasformarsi in realtà. La gamma di modelli a batteria includerà siaper il trasporto dei passeggeri sia quelli per uso commerciale, ma per ora non è stato anticipato nessun dettaglio tecnico né è stata confermata la volontà di utilizzare sistemi di guida autonoma di livello avanzato. Probabile sbarco negli Stati Uniti. Laè impegnata nel settore fotovoltaico, quindi con ogni probabilità l'elemento dell'energia rinnovabile sarà uno dei punti ...

